Basisschool op Marken sluit tijdelijk deuren: "Het hele team is in quarantaine"

MARKEN - Basisschool De Rietlanden op Marken houdt tot zeker volgende week vrijdag de deuren gesloten omdat er te weinig leerkrachten zijn om de school draaiende te houden. Na overleg met de GGD besloten dat het hele team in quarantaine gaat. is De eilandraad van Marken maakt zich grote zorgen over het aantal besmettingen en trok vandaag aan de bel.

"In eerste instantie konden we de klassen niet meer opvangen en daarna hebben we met de GGD besloten dat het hele team in quarantaine moet", vertelt een contactpersoon van basisschool De Rietlanden aan NH Nieuws. "Na de herfstvakantie zagen we dat er best veel kinderen thuisbleven vanwege de quarantaine, toen hebben we extra maatregelen getroffen."

Toch is een deel van het team nu besmet geraakt met het coronavirus en moet de school de deuren sluiten. Het ziet er nu naar uit dat de school maandag 23 november weer open is. De peuterspeelzaal is nog wel open, daar wordt gewerkt met invallers omdat de leidsters in contact zijn geweest met het team op school.

Thuisonderwijs

"De kinderen krijgen nu weer thuisonderwijs, net als in maart en april. Voor de kinderen van ouders met vitale beroepen is ook opvang geregeld op de school, dit keer niet door ons eigen team, maar door SKW Kinderopvang", vertelt de contactpersoon.

Cees van Altena, voorzitter van de Eilandraad van Marken, maakt zich grote zorgen over de coronabesmettingen op Marken. Dat de school dicht moet is volgens hem bewijs van de ernst. Vandaag publiceerde de Eilandraad een brief waarin Markers tot de orde worden geroepen. "De coronabesmettingen lijken op Marken op te lopen, we moeten eventjes terug naar af. Even in de spiegel kijken", vertelt hij aan NH Nieuws.

In de brief benadrukt de raad de welbekende coronaregels nogmaals en vraagt de Markers stil te staan bij een ander: "Laten we ons realiseren dat ons gedrag de gezondheid van een ander persoon negatief kan beïnvloeden en zelfs kan leiden tot ziekenhuisopname."

Positieve reacties

Zowel de school als de dorpsraad hebben begripvolle reacties gehad uit de omgeving. Cees wil best in gesprek met mensen die het niet met de brief eens zijn, maar heeft tot nu toe nog geen mails gehad. De contactpersoon van de school laat weten dat ouders gelaten reageren: "Ze begrijpen het ook wel en zoeken zelf naar een oplossing. We hebben gelukkig geen negatieve reacties gehad." Ze eindigt met een vrolijke nooit: "Over een week zijn we er weer fris en fruitig."