Oh, kom maar eens kijken: de slaapkamer van Sinterklaas in Hilversum

HILVERSUM - Het was dit jaar allemaal wat lastiger om de Sint te ontvangen, maar dat loste de burgemeester van Hilversum creatief op. Speciaal voor de goedheiligman werd er een slaapkamer opgezet in museum Hilversum. Zo kunnen de kindjes toch nog een glimp opvangen van de Sint.

Door corona zat een optocht er helaas niet in dit jaar. Verschillende alternatieven werden afgewogen, waaronder een 'drive thru', maar geen van alle bleek in de praktijk haalbaar te zijn. Daarom besloot de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, de Sint veilig te ontvangen in zijn slaapkamer in museum Hilversum.

Op de kast liggen de Spaanse koffers van de Sint, aan de kapstok hangt zijn mijter en het bureau is bezaaid met kindertekeningen. Hij voelt zich al helemaal thuis in zijn slaapkamer aan de Kerkbrink. Van buitenaf kunnen de kinderen naar binnen kijken bij het huisje van Sinterklaas en hij geniet er volop van. "Het is zo leuk om toch nog zo de kindjes allemaal te zien".

Experiment

Al met al is de logeerplek van de goedheiligman een goed alternatief, vindt de burgemeester. Speciaal voor dit 'experiment' is er ook een kleine foto-expositie te bewonderen. Onder andere een archiefbeeld uit 1964 pronkt aan de muur. "Hier ben ik nog wat jonger en Ameriko had nog zwart haar", grapt de Sint.

Voor de kindjes die ook graag hun tekening aan sinterklaas willen geven: dat kan bijvoorbeeld via de speciale sintbus op het plein voor museum Hilversum.