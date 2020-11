Geheime intocht van Sinterklaas in Amsterdam morgen live te volgen

AMSTERDAM - Elk jaar is het spannend en dit jaar al helemaal: komt Sinterklaas naar Amsterdam? Gelukkig rijdt de Sint ook dit jaar de stad niet stilletjes voorbij. Hij wordt morgen rond 10.00 uur verwacht op een geheime locatie in de stad. AT5 doet hiervan live verslag, NH Nieuws zendt het uit.

Morgen vanaf 10.00 uur zie je hoe Sinterklaas voor de 82e keer aankomt in Amsterdam. De intocht is dit jaar een geheimzinnige operatie, omdat er vanwege het coronavirus geen publiek bij aanwezig mag zijn. Hoe, en waar de Sint aankomt in de stad wordt daarom niet verklapt.

Gelukkig hoeft niemand iets te missen van de intocht van de goedheiligman. Vanaf 10.00 uur schakelt NH Nieuws over naar Amsterdam, dit is te volgen op de televisie, de website en in de app.