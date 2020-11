De Boer: Depay vanaf links is nu het beste voor het team

"Ik kijk naar wat we op dit moment voorhanden hebben en wie op dit moment het beste in vorm is", vervolgde De Boer. "Een goede Depay speelt altijd. Luuk heeft op dit moment ook de vorm. Bosnië gaat waarschijnlijk ver inzakken. Dan wil je mensen in het zestienmetergebied hebben. De volgende keer kan het zo weer anders zijn. Ik denk dat Memphis met zijn kwaliteiten het aan de linkerkant fantastisch kan invullen."

Eigen keuzes

Depay kwam in de laatste zes interlands waarin hij meedeed niet tot scoren. De aanvoerder van Olympique Lyon deed woensdag tegen Spanje (1-1) het grootste deel van de wedstrijd mee, ook vanaf links. "De tweede helft was beter dan de eerste. Het voelde voor mij wel vertrouwd, het is niet dat ik daar nooit heb gespeeld. Ik kan op beide posities uit de voeten, beide posities zijn voor mij herkenbaar. Elke trainer is daar anders in en maakt zijn eigen keuzes."