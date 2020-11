Amsterdam NL V Het Amsterdamse Tuschinski is het mooiste klassieke filmtheater van Europa

AMSTERDAM - Pathé Tuschinski aan de Regulierbreestraat in Amsterdam, is uitgeroepen tot de mooiste klassieke bioscoop van Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Deze opsteker in moeilijke tijden komt van de International Cinema Technology Association (ICTA). Dit internationale gezelschap van filmprofessionals prijst elk jaar bioscopen die innovatief bezig zijn.

theatermanager van Tuschinski David Hanemaayer - NH Nieuws

Theater Tuschinski opende in 1921 de deuren. Volgend jaar wordt gevierd dat het filmtheater honderd jaar bestaat. De afgelopen jaren is het van binnen flink opgeknapt. Sommige zalen stralen weer de grandeur uit van begin vorige eeuw.

Quote "Een kakofonie van kleuren, indrukken en stijlen" david hanemaayer - theatermanager tuschinski

Theatermanager David Hanemaayer loopt al twaalf jaar in Tuschinski rond, maar kijkt nog steeds zijn ogen uit. "Art nouveau, art deco. Het is een kakofonie van kleuren, indrukken en stijlen. Maar dat maakt het juist zo bijzonder en zo mooi. Dát is Tuschinski. Je kan blijven kijken want je ziet continue nieuwe details."

Nu de bezoekers nog Tuschinski is dus de mooiste, en natuurlijk is Hanemaayer hartstikke trots. Met een knipoog: "Het levert ons eer en roem op." Maar belangrijker is dat de zalen weer vol komen. "Sinds maart zijn er te weinig bezoekers. We zijn ook weken dicht geweest. Het doet pijn om in zo'n donker, desolaat pand rond te lopen. Daar is het niet voor gemaakt." Pathé Tuschinski mag komende donderdag de deuren weer openen.