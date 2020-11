Barpersoneel waardevol in zorginstellingen: "Gewend om bewoners naar de zin te maken"

HAARLEM/ZANDVOORT - Het lijkt een schot in de roos: ook Haarlems barpersoneel is tijdens de horecalockdown aan het werk gegaan bij zorginstellingen, zoals bij het Zandvoortse verzorgingshuis Nieuw Unicum voor mensen met een lichamelijke beperking. "Ze zijn gewend om snel contact te leggen met mensen en bewoners het echt naar hun zin te maken", constateert personeelsmanager Annet Beentjes. "Het is ook echt hun vak."

"Wat bijzonder is, is dat ze het willen en dat vind ik hartverwarmend." Bewoner Nienke Lammersen plukt de vruchten van de bijzondere werknemers die sinds twee weken extra zorg en aandacht geven. Van wandelingen, kast opruimen, nagels lakken en helpen met het eten. "Dat zijn heel vaak de dingen waar je een handje extra bij nodig hebt, maar dat is er soms niet."

"Zo kunnen we blijven roeien en over een bepaalde periode, of dat voor kerst of na kerst is, weer open gaan"

Ondanks dat het helpen in de zorg Sabine erg gemakkelijk afgaat, blijft het vroege opstaan wel een dingetje. "Dat is niet mijn sterkste kant." Maar ze heeft het er graag voor over, anders zou de bar van haar en haar man het niet redden.

Ondanks de vele steunmaatregelen, is het nodig dat bareigenaar Roderick Wijle zijn personeelsleden 'detacheert' in onder andere de zorg, maar ook bij supermarkten en administratieve banen. "Zo kunnen we blijven roeien en over een bepaalde periode, of dat voor kerst of na kerst is, weer open gaan."

En als dat dan mag, dan gaat Sabine gewoon weer biertjes tappen en maaltijden serveren. "Nee, ik ga het niet inruilen. Maar dan ga ik wel wat vrije zondagen opofferen om gewoon hier af en toe naar binnen te stappen."

Die belofte spreekt Nienke wel aan. "En als het straks allemaal weer kan, ga je dan bij Bar Boef langs?", wil de verslaggever weten. "Ja, wat dacht je!"