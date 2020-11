Amstelveense zwemster Toussaint snelste ooit op 50 meter rugslag

BOEDAPEST - Kira Toussaint heeft zaterdag bij kortebaanwedstrijden uit de International Swimming League de snelste tijd ooit gezwommen op de 50 meter rugslag. De zwemster uit Amstelveen kwam in Boedapest in de halve finales van het toernooi tot een tijd van 25,60. De oude toptijd stond sinds 2014 op naam van de Braziliaanse Etiene Medeiros: 25,67.

Toussaint komt in Boedapest, waar zes weken wordt gezwommen door een aantal topzwemmers, uit voor het team London Roar. Het is nog onduidelijk of de tijd van Toussaint wordt erkend als een nieuw wereldrecord. De wedstrijden in Boedapest worden niet gehouden onder toezicht van de internationale zwembond FINA.