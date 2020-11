Drie gewonden na explosie op boot Krommenie

KROMMENIE - Op de Noordervaartringdijk in Krommenie zijn drie gewonden gevallen bij een explosie op een bootje.

Dat gebeurde ronde 12.45 uur. Wat er precies geëxplodeerd is, wordt nog onderzocht. "De politie is nog druk bezig met een onderzoek in de buurt", laat een woordvoerder weten.

De drie gewonden zijn allemaal naar het ziekenhuis overgebracht. In verband met het onderzoek is een deel van de straat tijdelijk afgezet.

Op beelden is te zien dat alle ramen op het bootje zijn gebarsten na de heftige klap: