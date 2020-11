Coronalasten BEL-gemeenten lopen uiteen: Blaricum houdt over, tekort voor Eemnes en Laren

BLARICUM/EEMNES/LAREN - De coronalasten van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, de zogenoemde BEL-gemeenten, lopen erg uiteen. Blaricum verwacht geld over te houden, terwijl Eemnes en Laren met een tekort te maken krijgen. Dat blijkt uit de cijfers die de colleges aan hun gemeenteraden hebben gepresenteerd.

Eemnes zal naar verwachting met een tekort van 185.000 euro te maken krijgen. Laren gaat daar flink overheen met een tekort van 491.000. Blaricum daarentegen houdt 68.000 euro over.

Naar verwachting zakt de BEL-combinatie gezamelijk in een schuld van 129.000 euro. Het Rijk gaat deze kosten gedeeltelijk compenseren, maar om hoeveel het gaat en hoe de organisatie gaat lopen is nog niet duidelijk. Daarom zijn deze kostenposten nog niet honderd procent zeker zijn.

Dure instellingen

Het uiteenlopen van de bedragen ligt volgens de Blaricumse wethouder en bestuurslid van de BEL-combinatie Anne-Marie Kennis aan culturele trekpleisters van de gemeenten Eemnes en Laren. "Laren heeft het Singer en Eemnes heeft het Huis van Eemnes. Blaricum heeft dit soort grote instellingen niet. Daar gaat het meeste geld naartoe", aldus de wethouder in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

De bedragen zijn volgens Kennis volledig gebaseerd op de gemiste inkomsten tijdens de eerste lockdown.

Uitstel huurbetalingen

Een tweede reden voor deze bedragen is de uitstel van huurbetalingen voor de ondernemers en instellingen die worden verleend door de gemeenten. Eemnes is hier 188.000 euro aan kwijt en Laren 41.000 euro. Blaricum is hier geen geld aan kwijt.

Luister het volledige interview terug via deze link.