Het ja-woord echoot weer door West-Friesland: "Dit geeft juist nu zoveel energie"

VENHUIZEN - In de eerste coronagolf gaven we elkaar minder vaak het ja-woord. Veertig procent minder huwelijken waren er in West-Friesland, zo bleek uit gemeentecijfers. Daar is de tweede helft van het jaar geen sprake meer van. We willen evengoed trouwen. Bij sommige gemeenten zijn er tot nu toe zelfs meer huwelijken geweest dan vorig jaar.

Zo klinkt deze maand achttien keer het ja-woord in Hoorn, terwijl dat vorig jaar negen keer gebeurde. In de gemeente Stede Broec stapten dit jaar 32 bruidsparen in het huwelijksbootje, dat zijn er elf meer dan 2019. Opvallend is de stijging van het aantal kosteloze huwelijken: in Enkhuizen en Drechterland vond een verdubbeling plaats in de periode juli, augustus en september. Dat terwijl er in de eerste coronagolf fors minder huwelijken plaatsvonden. Mooiste dag is anders dan gedacht Veel bruidsparen lijken nu toch mogelijkheden te zien om de mooiste dag van hun leven anders in te vullen. "Er zijn echt bruiden die bewust dit jaar nog getrouwd zijn. Lekker makkelijk, in een klein groepje. We hebben het in juli en augustus drukker gehad dan vorig jaar", vertelt Mary Koning van Mary's Bruidshuis in Venhuizen. Lees verder onder de video.

Vandaag is Mara Tellman bij Mary op zoek naar haar droomjurk. Tijdens haar verjaardag dit voorjaar werd ze ten huwelijk gevraagd door haar vriend Jouke Wiltenburg. Twee weken later zaten we in lockdown. Voorpret is niet minder Corona zorgt voor beren op de weg naar haar huwelijksdag. Maar de voorpret is er niet minder om. "Het is zeker een lichtpuntje in deze donkere tijden, je bent met iets leuks bezig", vertelt ze tijdens het passen. "Dat ik nu gewoon jurken sta te passen bij Mary, dat is gewoon een cadeautje. Ik krijg er energie van en word er blij van." In juni 2021 staat haar huwelijk gepland. Maar omdat ze geen idee hebben wat er dan mogelijk is, liggen er drie scenario's klaar. Zo verandert de droom van een groot feest misschien juist in een intieme bruiloft. "Ik heb het losgelaten", vertelt ze. "Je hebt er toch geen controle over, dus we gaan creatief denken." Lees verder onder het blok.

In Enkhuizen werd dit jaar (44) net iets vaker getrouwd dan vorig jaar (42). In de gemeente Drechterland stapte precies hetzelfde aantal mensen in het huwelijksbootje, namelijk 23. In Stede Broec trouwden tot nu toe 32 mensen, vorig jaar waren dit er 21. In Medemblik klonk het ja-woord 100 keer (vorig jaar: 108). En een Hoorns huwelijk vond 126 keer plaats, vorig jaar was dat 115 keer. Op de aanvraag van de gemeentecijfers van Koggenland en Opmeer heeft NH Nieuws nog geen reactie ontvangen.

Het grote feest, dat komt er volgens Mara wel. Als het niet in juni 2021 gebeurt, dan misschien wel het jaar daarna. "Het is aan de ene kant misschien ook wel heel leuk om een jaar later zo'n groot feest te geven. Je wordt vaak geleefd hoor ik, als je dan met een kleiner groepje bent heb je misschien wel aandacht voor iedereen. Dat maakt het ook bijzonder." Hoewel trouwerijen nu in kleiner gezelschap zijn, pakken de bruiden volgens Mary nog altijd groots uit wat betreft de jurk. "Bruiden kiezen echt de jurk van hun dromen. Als ze gaan trouwen doen ze evengoed een trouwreportage, ze maken er evengoed een heel speciale dag van."