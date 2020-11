Tromp leidt Ajax Vrouwen naar zege, flinke kater voor VV Alkmaar

DEN HAAG - Het leek een succesvolle vrijdagavond te worden voor de Noord-Hollandse teams in de eredivisie voor vrouwen. De Ajax Vrouwen rekenden in Den Haag af met ADO (0-3) en VV Alkmaar was op bezoek bij sc Heerenveen eveneens dicht bij een zege. In de slotfase kreeg de ploeg van trainer Corina Dekker de deksel op de neus: 3-2.