Veerman de komende tijd wegens privéredenen niet bij Jong Oranje

HEERENVEEN - Joey Veerman heeft er op eigen initiatief voor gekozen om de komende interlands niet beschikbaar te zijn voor Jong Oranje. De Volendammer wil zijn tijd in de interlandperioden wegens privé-omstandigheden op een andere manier invullen dan voetballen voor de Nederlandse talentenselectie.

Dat laat zijn club, sc Heerenveen, vrijdag weten op de clubkanalen. "Allereerst wil ik zeggen dat ik het een eer vind om voor Jong Oranje uit te komen", laat Veerman weten. "Vanwege privéredenen wil ik mijn tijd in de interlandperioden voorlopig anders besteden. Dit is de reden dat ik niet ben opgeroepen. Ik focus mij de komende tijd op sc Heerenveen en hoop op een later moment mijn land te kunnen en mogen vertegenwoordigen."

Jong Oranje speelt tijdens de huidige interlandperiode tegen Jong Wit-Rusland en Jong Portugal. Door verschillende omstandigheden kan bondscoach Erwin van de Looi inmiddels niet meer beschikken over middenvelders als Ryan Gravenberch (Nederlands elftal) en Dani de Wit (liesklachten). Veerman en Van de Looi kregen zodoende veel vragen waarom Veerman niet werd opgeroepen. Om deze reden voelde de Noord-Hollander zich geroepen om op de kwestie te reageren.