Buurt in Amsterdam is klaar met 'klaagmuur': "Komt er weer zo'n lelijk ding"

Een enkeling kan De Muur wel waarderen. "Het is mooi, maar niet in deze staat." Maar de meeste mensen die we spreken zijn er wel op uitgekeken. "Het is een waardeloos ding. Toen we hier kwamen wonen 29 jaar geleden noemden we het de roze ligakoek. Maar nu staat ie op instorten." De meesten hoopten dat er iets moderners voor terug zou komen. "Komt er een nieuwe terug? Dat meen je niet? Weer zo'n lelijk ding. Ik dacht: 'Dat vieze ding gaat eindelijk weg'."

De dochter van de in 2014 overleden kunstenaar heeft in overleg met het stadsdeel een bedrijf gevonden dat De Muur helemaal na kan maken. In het plastic zodat het geen klankkast meer is, vertelt stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk in een column.

"Laat die dochter het dan lekker in haar eigen tuin zetten. Wij vinden het allemaal afschuwelijk hier." Toch wordt het komende week weggehaald en vervangen door een nieuw rood exemplaar.