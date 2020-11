Iedereen een eigen verdieping: Amsterdams gezin woont samen in zelfontworpen huis

AMSTERDAM - De familie Otten woont sinds augustus in een zelfontworpen huis op Centrumeiland in Amsterdam. Vader Harvey en moeder Desiree wonen samen op de eerste verdieping, daarboven woont dochter Sophie (18) en bovenin woont zoon Job (16). "Eigenlijk zijn we een soort studentenhuis."

Harvey Otten is architect en heeft het huis ontworpen, maar de andere gezinsleden mochten wel meebeslissen. "Er zijn flink wat schetsen aan voorafgegaan en er is veel overleg geweest met de rest van de familie", vertelt Harvey. "Uiteindelijk zaten we nog best wel op één lijn."

Volgens Desiree is het de ideale tussenfase tussen samenwonen met pubers totdat ze het huis uitgaan. "Ik denk dat iedere ouder wel herkent dat je met kinderen soms best op elkaars lip kan zitten. En soms wil je ook wel eens een bepaald televisieprogramma kijken of even rustig een boek lezen en dat kan op deze manier nu wel."

