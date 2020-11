Bandje in coronatijd: geen optredens en zelfs de oefenruimte is taboe

AALSMEER - De mannen en vrouwen van de Aalsmeerse band NOYS mogen al een tijdje niet meer optreden. In september hebben ze nog een concert gegeven voor 30 man in het lokale zaaltje N201 in Aalsmeer, maar sinds de laatste coronamaatregelen mogen ze zelfs de oefenruimte niet meer in. "Heel veel bandjes zitten in hetzelfde schuitje. Na corona verwacht ik een golf aan concerten en nieuwe albums", zegt zanger Rens.

Band NOYS mag niet optreden in coronatijd - NH Nieuws

In het begin van het jaar zaten ze nog in een opwaartse flow. Ze traden regelmatig op, kregen airplay bij Kink FM en kwamen in de finale van de Haarlemse Rob Acda-award.

"We hadden het momentum", vertelt zanger Rens de Vos. "Van het ene optreden kwam het andere. En toen kwam de corona: het momentum zijn we kwijt, maar dat geldt voor alle bands. We beginnen straks weer op 0."

De bandleden zijn nu druk met het schrijven van nieuwe nummers. In het nieuwe jaar hopen ze met hun eerste album te komen.

Adrealinekick

De samenstelling van NOYS is bijzonder: naast zanger Rens en gitarist Victor Dijkstra bestaat de band uit drie dames. "Ik ben er heel trots op dat ik met drie vrouwen in een band speel," zegt Rens. "Daarmee onderscheid je je ook wel van de rest."

Drummer Nina mist vooral de optredens "Ik vind het jammer dat we geen shows kunnen doen. Die geven mij altijd een adrenalinekick. Ik hou van adrenaline", lacht Nina.

De muziek van NOYS omschrijven de band zelf als post-punk. Inspiratiebronnen zijn de jaren '80-bands als The Cure, The Fall en Joy Division. Maar Rens is vooral helemaal weg van de hedendaagse Ierse post-punkband Fontaines DC. "Wij maken niet direct hitparade muziek", beaamt Nina. Toch ziet ze wel een mogelijkheid om met hun band door te breken. "Beroemd worden? Zou wel leuk zijn!"