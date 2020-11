Verkiezing 'strijders' in coronatijd: "Hart onder de riem voor ondernemers"

SCHAGEN - Een schouderklop, een hart onder de riem: welke ondernemer in Schagen verdient het om even extra in het zonnetje gezet te worden? Tijdens het ondernemersprogramma Wij In De Polder worden voor het eerst de Raak Awards uitgereikt, een prijs uit voor strijders in deze coronatijd. Eén voor de sterkste ondernemer, de slimste en één voor de pechvogel. "We moeten elkaar oppeppen en we hopen dat het een beetje verbindt."

"In deze tijd is het gewoon knokken voor elke ondernemer. Ik spreek uit eigen ervaring", vertelt Lonneke Deutekom van vergader- en flexwerklocatie Pand Raak in Schagen. Zij kwamen met het idee van de Raak Awards. "Het is hier gewoon leeg nu. We zitten met 1,5 meter afstand, mondkapjes. Het is gedoe en de horeca is dicht. Wij hadden zoiets van: we willen de ondernemers een hart onder de riem steken."

De prijsuitreiking is een alternatief voor de jaarlijkse ondernemersverkiezing. Dat gaat niet door vanwege de coronacrisis. Inwoners van Schagen kunnen deze maand nog stemmen. Bijvoorbeeld op lunchroom Peper en Goud. Die werkt onder meer met mensen met een verstandelijke beperking. Het bestaat net anderhalf jaar en door de coronapandemie moest al snel het roer om.

Ons-kent-ons

"Het is anders", vertelt Sanne Swart van Peper en Goud. "Het gaat goed met ons. Natuurlijk zijn er dagen die minder zijn, maar we compenseren dat met dingen we leuk vinden. De keuken is open. We hebben een webshop gemaakt voor de artikelen die we toch al in de winkel hebben. En we luisteren goed naar de behoeftes van onze klanten."

Die flexibiliteit van ondernemers is volgens Lonneke Deutekom tekenend voor de regio Schagen. "We hebben hier korte lijnen. Het is 'ons-kent-ons'. Als ik er even niet uit kom of als we wat nodig hebben hoeven we maar te bellen en het is geregeld. Dat is heel kenmerkend voor de polder."

Energie

Sanne Swart is blij met het initiatief voor de Raak Awards. "We zijn trots op hoe het gaat. Het is ook erkenning. Er zijn echt wel momenten dat we denken: daar gaan we weer. Zeker met de tweede coronagolf, om weer te moeten schakelen. Als je dan merkt dat mensen toch blijven komen, zodat we open kunnen blijven, dat geeft zoveel energie."

De Raak Awards worden uitgereikt tijdens een livestream podcast van Wij In De Polder op 13 december.

Tot slot: In de Schager lunchroom Peper en Goud werkt ook Anissa Boughanem. Zij schrijft vol enthousiasme verrassende 'complimentjes' voor alle klanten. Dit is haar boodschap: