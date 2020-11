Alkmaarders Ed en Annet bouwden een draaiend huis: "Het is te gek wonen"

ALKMAAR - Ed en Annet Kueter leven in hun droomhuis. Ze verruilden een paar jaar geleden de Alkmaarse binnenstad voor hun zelf ontworpen draaiende woning. Het uitzicht varieert dus, met dan weer een blik op de tuin, de buren of de Oudorperpolder. Of het fijn wonen is? "Het is te gek wonen", vinden ze.