Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: Hoenderdaell is blij met allereerste kroonduifje ooit

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer treffen we een leeg park aan. Bezoekers mogen vanwege de laatste coronamaatregelen even niet meer naar binnen. Maar er is ook goed nieuws: er is een kroonduifje geboren en dat is voor Hoenderdaell de allereerste keer.

Het blijft gek, een dierenpark zonder bezoekers. Maar voor even is het de realiteit. Directeur Robert Kruijff is er inmiddels aan gewend: "In het voorjaar dacht ik: 'Wat gebeurt me nu?' De wereld stond op z'n kop. Toen hadden we net het voorjaar gehad. Wij geven heel veel geld uit in de winter om te investeren. Dan ga je met lege zakken het jaar in. Als je dan dicht moet, dan krijg je een licht paniekgevoel."

Quote "Het is een financiële ramp" robert kruijff, directeur landgoed honederdaell

Inmiddels voelt het al meer gewoon. Kruijff heeft zich nu ook beter kunnen voorbereiden. Hij zag de bui van de zomer al hangen en had een beetje kunnen sparen. "Maar het is natuurlijk wel een financiële ramp." Gelukkig is de schade nu niet zo groot als in het voorjaar, want in april en mei komen er veel meer bezoekers dan in november. Met een beetje geluk mag het park binnenkort weer open.

Moederduif verliest haar jong geen moment uit het oog - NH

Gelukkig is er ook goed nieuws. In de tropische kas is een kroonduifje geboren en dat is voor Hoenderdaell de allereerste keer. Vader duif houdt voor de deur de wacht en moeders zit op het nest, verstopt tussen het groen. "Dat is heel bijzonder", zegt dierverzorger Saskia. "Al jaren hopen we op jonge kroonduiven. Maar deze vogels zijn moeilijk te kweken in gevangenschap. We zijn er daarom heel trots op." Het park heeft al langer kroonduiven, maar tot voor kort liepen ze los in de kas. Toen hadden ze meer oog voor de bezoekers dan voor elkaar. Sinds ze in een afgesloten ruimte zitten, hebben ze elkaar gevonden. En hun rust. Met als resultaat een prachtig jong.

Zorgzame moeder De kroonduif dankt zijn naam aan de kroon op z'n kop. Het is meer een soort verenwaaier. In het wild komen ze voor in Nieuw-Guinea. Kroonduiven leggen meestal maar één ei, dat binnen een maand uitkomt. Het broeden en het zorgen erna, komt voor rekening van moeders. Saskia: "Het mannetje loopt erom heen en beschermt het vrouwtje. Maar het vrouwtje doet al het werk." Na ongeveer een maand vliegt het jong uit. Dan zorgen de ouders nog een week of zes ervoor dat het kleintje op eigen benen kan staan en alles weet wat een kroonduif moet weten. Saskia: "We moeten even precies kijken hoe dat gebeurt. We hebben zelf nog nooit een jong gehad, dus het is voor ons ook een klein beetje afwachten."

Quote "Kroonduiven worden vrij lelijk geboren" saskia verbruggen, dierverzorger