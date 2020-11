West-Friese alternatieven voor de Sinterklaasintochten

WEST-FRIESLAND - De spanning bij jonge kinderen loopt hoog op, want Sinterklaas is weer in aantocht. Dit weekend komt de goedheiligman aan, maar fysieke intochten zoals de afgelopen jaren kunnen door het coronavirus niet plaatsvinden. Toch hebben een aantal West-Friese plaatsen een alternatief verzonnen om dit niet stilletjes voorbij te laten gaan.

Enkhuizen

In de Westerkerk in Enkhuizen is een kamer ingericht voor Sinterklaas waar kinderen kunnen kijken. Sinterklaas zelf is hier helaas niet aanwezig. Wel kunnen de kinderen naar een aaimoment voor het paard van Sinterklaas, wordt er een etalagespeurtocht georganiseerd en kun je de komende weken zomaar Pieten in de stad tegenkomen.

Stede Broec

De intocht van Sinterklaas in De Kolk in Bovenkarspel is dit jaar komen te vervallen. Wel heeft het comité een kleurwedstrijd georganiseerd. En ook de intocht in Lutjebroek is voor dit jaar afgeblazen. Hier zijn vooralsnog geen alternatieven voor bekend.

Drechterland

Kinderen in Hoogkarspel kunnen binnenkort een livechat hebben met Sinterklaas. Het comité gaat online streamen met de goedheiligman. In Westwoud kunnen de kinderen niet streamen met de Sint, maar wel een brief schrijven met de vraag of er op 21 november een Piet langs kan komen.

Medemblik

De plaatselijke toneelvereniging van Medemblik maakt een aantal vlogs met een verhaal over Sinterklaas. De eerste in de serie is gisteren online gekomen. De vlogs worden gemaakt voor de scholen in Medemblik, dat een bijbehorend schoolprogramma heeft.

Het Sinterklaascomité van Midwoud en Oostwoud publiceert aankomende maandag een aantal video's van Sinterklaas met opdrachten voor de kinderen. Deze worden op de Facebookpagina van het Sinterklaascomité gedeeld.

Opmeer

Sinterklaas gaat dit jaar in Opmeer live via Facebook. Kinderen kunnen hun vragen stellen op zondag 15 november, en de Sint zal deze beantwoorden. Naast het beantwoorden van de vragen zal Sinterklaas ook op de livestream bekend maken wie de plaatselijke kleurwedstrijd heeft gewonnen.

Koggenland

Kinderen in Obdam kunnen vanaf dit weekend videobellen met Sinterklaas. Ook is het mogelijk om de Sint een persoonlijke boodschap in te laten spreken.

Ook voor kinderen in Ursem is het mogelijk om een persoonlijke boodschap van Sinterklaas te ontvangen. En er is een kleurwedstrijd uitgeschreven, waarbij de kinderen hun kleurplaat in kunnen leveren bij het multifunctionele gebouw Batter. Daarnaast gaat de Sint dit jaar op avontuur door Ursem met Sem Hut.

Hoorn

In Hoorn is het nog niet gelukt om met alternatieven voor de intocht van Sinterklaas te komen. Er was een plan gemaakt voor een programma voor kinderen in schouwburg Het Park, maar dit kan gezien de huidige ontwikkelingen niet plaatsvinden.

Ouders van kinderen in Zwaag kunnen vanaf 17 november een tasje kopen bij Karsten Tenten met een aantal presentjes, ter voorbereiding op een sinterklaasfilm die op 28 november online komt.

