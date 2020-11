Horizon College en Regio College gaan fuseren om onderwijs te verbeteren

De scholen willen samen het onderwijs inhoudelijk verbeteren. Er is geen financiële noodzaak voor de scholen om te fuseren. De voorgenomen fusie is daarom geen bezuinigingsoperatie.

Bernard Fransen, voorzitter College van Bestuur van het Regio College, geeft in een persbericht aan dat er kritisch is onderzocht of samen doorgaan beter is dan ieder afzonderlijk. "We willen studenten de beste kansen en nieuwste opleidingen bieden, om zich te ontwikkelen als mens en als vakman of vakvrouw. We willen onderwijs aanbieden dat aansluit en liever nog vooroploopt bij wat nodig is. Dat kunnen we beter samen oppakken dan ieder afzonderlijk."

Locaties

Horizon College heeft locaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend met circa 12.000 studenten en circa 1350 medewerkers. Regio College heeft locaties in Purmerend, Zaandam, Koog aan de Zaan, Edam en Heerhugowaard met circa 5500 studenten en circa 540 medewerkers.

Het is nog niet bekend wanneer de scholen eenmaal gefuseerd zijn; het fusieplan moet nog worden opgesteld.