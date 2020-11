Trainer Andries Jonker kan nog wel in de weg lopen

Benamar / Korpershoek

Benaissa Benamar en Frank Korpershoek trainden vandaag met de groep mee. Het is nog de vraag of ze zaterdag fit genoeg zijn om te starten tegen NAC Breda. "Mijn oog is behoorlijk paars, maar het gaat beter. Ik had wel hoofdpijn de afgelopen dagen dus ik moet zien hoe ik mij morgen voel", aldus Benamar.

Vlijter, Sprangers en Dijkstra zijn weer fit. Regeling ontbrak vandaag op de training.