'Vanaf half januari proef met publiek bij voetbalwedstrijden'

DEN HAAG - Per half januari kan er mogelijk weer publiek komen kijken bij voetbalwedstrijden. Vanaf dat moment kunnen er proeven in testsituaties worden gedaan om weer wedstrijden met fans mogelijk te maken. Het gaat dan in eerste instantie om maximaal 1500 supporters, die voorafgaand aan de wedstrijd zijn getest.

Dat laat Mona Keijzer, staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, weten aan de NOS . Keijzer, Volendamse, heeft vrijdagochtend gesproken met de evenementenbranche. Naast voetbalwedstrijden in stadions komen ook concerten waar mensen zitten en bioscopen in aanmerking voor de proeven. Concerten waar mensen rondlopen en festivals hoeven nog niet op toestemming te rekenen.

De evenementenbranche droeg verschillende situaties aan om te testen of de evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. Samen met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft wil de branche dan gegevens verzamelen over het besmettingsrisico in verschillende situaties, van kleine groepen binnen tot grote groepen bezoekers buiten. Er wordt dan onder andere gekeken naar het gedrag van bezoekers, de luchtkwaliteit in een gebouw, het gebruik van mondkapjes, desinfectie en de gevolgen voor kwetsbare groepen.

"Dit is goed voor de Nederlandse bevolking", liet Keijzer weten aan de omroep. "Die snakt naar weer met elkaar naar de film of een evenement gaan." Voorwaarde is wel dat de proefevenementen worden georganiseerd in regio's met risiconiveau 1 (waakzaam).

Heel wat betaaldvoetbalclubs hebben al interesse getoond om mee te doen aan de proef. NEC en Almere City FC zijn kandidaat, maar ook Ajax en PSV hebben zich aangemeld. De test met de terugkeer van publiek bij voetbalwedstrijden is onderdeel van 'Back to Live', een project van de evenementenbranche waarbij ook de KNVB en sportkoepel NOC*NSF zijn aangesloten.

Opties

"Op dit moment zijn er verschillende opties voor de locatie", zegt programmamanager Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen, dat 'Back to Live' heeft opgezet. "De vraag is vooral in welke regio de besmettingsgraad het snelst naar beneden gaat. We zijn de praktijktest aan het voorbereiden. Waar en wanneer die gaat plaatsvinden, is afwachten."

De 1500 voetbalfans die dan het stadion in mogen, krijgen zowel voor als na de wedstrijd een lijst met vragen over hun gezondheid. Iedereen wordt vooraf getest op het coronavirus. Mogelijk gebeurt dat ook met een sneltest aan de poort van het stadion. "Op die manier generen we extra data", aldus Lubberts.

