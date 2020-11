'Vanaf half januari mogelijk weer voetbalwedstrijden met publiek'

DEN HAAG - Per half januari kan er mogelijk weer publiek komen kijken bij voetbalwedstrijden. Vanaf dat moment kunnen er proeven in testsituaties worden gedaan om weer wedstrijden met fans mogelijk te maken.

Dat laat Mona Keijzer, staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, weten aan de NOS . Keijzer, Volendamse, heeft vrijdagochtend gesproken met de evenementenbranche. Naast voetbalwedstrijden in stadions komen ook concerten waar mensen zitten en bioscopen in aanmerking voor de proeven. Concerten waar mensen rondlopen en festivals hoeven nog niet op toestemming te rekenen.

De evenementenbranche droeg verschillende situaties aan om te testen of de evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. Samen met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft wil de branche dan gegevens verzamelen over het besmettingsrisico in verschillende situaties, van kleine groepen binnen tot grote groepen bezoekers buiten. Er wordt dan onder andere gekeken naar het gedrag van bezoekers, de luchtkwaliteit in een gebouw, het gebruik van mondkapjes, desinfectie en de gevolgen voor kwetsbare groepen.