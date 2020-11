Kinderen zamelen karren vol speelgoed in voor Speelgoedbank Den Helder

DEN HELDER - Naar de oproep van de Helderse scholenkoepel Meerwerf Basisscholen om speelgoed in te zamelen, is overduidelijk goed geluisterd: de Speelgoedbank heeft vanochtend karren vol speelgoed opgehaald. De spellen gaan naar kinderen uit gezinnen waar de ouders het financieel minder goed hebben.

Vorig jaar hebben de Meerwerfbasisscholen ook al een actie opgezet voor de Voedselbank, nu vond de koepel dat het tijd was om aandacht te besteden aan de Speelgoedbank. "Zeker in deze periode met de coronapandemie zijn er heel veel gezinnen die benadeeld worden. Waar mensen hun baan zijn kwijtgeraakt en juist voor die gezinnen is de Speelgoedbank zo belangrijk", zegt Annemieke Hoogschagen, directeur van basisschool de Kluft.

Hans Peters van de Speelbank was verrast te zien hoeveel speelgoed hij vanochtend mocht ophalen. "Er staat nu al een hele kar vol voor me, en dat is alleen nog maar van één school. Het is gewoon helemaal fantastisch. Daarom wil ik ook de ouders, en vooral de kinderen bedanken dat ze bereid zijn om speelgoed weg te geven."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: