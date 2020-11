Vier jaar cel voor Hilversummer die vanuit auto op drie mannen schoot

HILVERSUM - De Hilversumse man (20) die afgelopen februari vanuit een auto met een pistool op drie mannen schoot, is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van vier jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Een van de mannen op wie hij schoot was zijn eigen broer.

De Hilversummer had voorafgaand aan de schietpartij ruzie met de bewoner van het huis aan de Leeuwerikstraat waar de schietpartij voor plaatsvond. De ruzie zou zijn gegaan over een meisje en over in beslaggenomen lachgastanks.

De man heeft altijd gezegd dat hij de bewoner van het huis alleen schrik wilde aanjagen door op de voorruit van de auto van zijn vader te schieten. Dat liep echter anders af: de kogel miste de auto en ketste af tegen de muur waar de drie mannen stonden om een sigaretje te roken. Ze konden op tijd wegduiken en raakten niet gewond. De Hilversummer kon later worden opgepakt.

Geen poging tot moord

De celstraf die de man krijgt, is flink lager dan de acht jaar die de officier van justitie twee weken geleden nog tegen hem eiste. Volgens de rechter blijkt nergens dat de jonge Hilversummer met voorbedachte rade op de drie mannen schoot. Daardoor is er volgens de rechtbank geen sprake van poging tot moord, maar poging tot doodslag.

De Hilversummer wist niet dat de mannen op het moment van de schoten buiten op straat zouden staan, al blijkt uit verklaringen wel dat hij de mannen vlak voor de schoten zag. Zo was er onder andere oogcontact tussen hem en zijn broer. Volgens de rechtbank zat er echter heel weinig tijd tussen het oogcontact en het schot en is er verder ook geen bewijs waaruit blijkt dat hij van plan was de mannen te vermoorden.

Persoonlijkheidsstoornis

De rechtbank houdt bij haar straf rekening met het feit dat de Hilversummer een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat hij in die periode veel lachgas gebruikte. Daarom wil de rechtbank dat de man naast zijn celstraf ook nog wordt behandeld.

De Hilversummer wordt door de rechtbank ook veroordeeld voor het bedreigen van twee vriendinnen en het veroorzaken van een ongeluk. Daarbij zou hij de vrouw die hij aanreed mishandeld hebben en bestolen van haar telefoon.