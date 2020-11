Verplaatsbare woningen bij Den Burg dik jaar bewoond: "Voelt beetje als pionieren"

Een wijk die meebeweegt op krimp en groei van de bevolking. Dat is in een notendop de bedoeling van buurtschap de Tuunen aan de rand van Den Burg. "Op dit moment hebben we een enorm tekort aan woningen", legt Jan van Andel uit van Woontij, de woningstichting op Texel. "Maar we weten niet of dat in de toekomst zo blijft en we willen niet bouwen voor leegstand en oneindig woningen neerzetten waardoor er minder mooi landschap overblijft. De woningen zijn dan ook weer weg te halen als dat nodig is."

De woningen zijn verplaatsbare units die draaien op elektriciteit en dus al los zijn van het gas. Tot juni 2019 was Buurtskap de Tuunen een groot leeg veld. In oktober van dat jaar betrokken de eerste bewoners hun woning. Inmiddels zijn meerdere verzamelingen verplaatsbare woningen geplaatst en zijn ook de eerste drie tiny houses in aanbouw. Carla Schrama kwam er afgelopen juli wonen en is helemaal op haar plek.

Lekker buiten

"Moet je kijken wat een ruimte! En of het nou goed of slecht weer is, het is altijd goed hier, want je zit lekker buiten. Het is een beetje pionieren, ik vind het fantastisch", legt ze uit. "Er staan best wel veel woningen maar die zijn dan weer verdeeld over zes erven. En die hebben dan weer wat gezamenlijks. Wij zitten hier met zijn tienen, vijf jongeren en vijf ouderen en we hebben die gemeenschappelijke tuin hier."