90-jarige Haarlemse opgelicht, kleindochter start inzameling: "Spaarcentjes weg"

De oplichters gingen slinks te werk. Zo belden ze van te voren naar Cock met de vraag of haar pinpas was gestolen omdat er 4.300 euro zou zijn afgeschreven. Toen Cock zei dat ze haar pinpas nog had, vertelde de man dat hij wel even iemand langs zou sturen om samen met haar te kijken naar haar rekening.

"Toen is er dus een man naar mijn oma gestuurd", vertelt Sannah. "Volgens mijn oma was het een hele vriendelijke man. Daarna is hij samen met haar op haar computer gaan kijken en hebben ze haar pinlimiet verhoogd zonder dat zij het door had en ook heeft ze haar pincode verteld."

Nadat Cock de man had uitgelaten en ze weer naar binnen was gegaan, zag ze dat haar pinpas niet meer op tafel lag en begonnen de alarmbellen te rinkelen. "Ze probeerde toen mijn oom te bellen, maar de man had de batterijen uit haar telefoon gehaald."

Doneeractie

Toen Sannah het nieuws hoorde was ze in eerste instantie ontzettend kwaad. "In het begin was ik ook boos op mijn oma omdat ze erin was getrapt, maar ik kende deze manier van oplichten ook nog niet. Ik was ook opgelucht dat de man haar niets had aangedaan."

Volgens Sannah had haar oma geld gespaard voor een kleinere woning, omdat ze nu nog in een groot huis woont. "Gelukkig kan ze nog wel verhuizen naar de kleinere woning, maar kan ze het minder inrichten."

Via een doneeractie probeert ze daarom haar oma een beetje te kunnen helpen. Inmiddels zijn er al een aantal donaties gedaan. "Het is mooi om te zien. Ook heb ik veel berichten van vrienden en onbekende mensen gehad."