Hoornse filmproducent houdt drones aan de grond tijdens stil 'sinterklaasfeest'

HOORN - Het had een feestelijke dag moeten zijn in Hoorn, waar vandaag Sinterklaas zou aankomen. Om 11.30 uur zou hij aankomen in de Hoornse haven, maar dit jaar blijft jaar blijft de kade leeg. Voor filmproducent Erik van Wegen zou het één van de drukste dagen van het jaar zijn.

“Normaal had hier dan de pakjesboot aangemeerd. Dan hangen we in de lucht met een drone, een camera aan boord en hebben we nog camera’s aan de kade. Maar dit jaar helaas niks”, vertelt Van Wegen terwijl hij op de lege kade in Hoorn staat.

De 35-jarige Horinees heeft een grote passie voor het sinterklaasfeest en is producent van de jaarlijkse film 'De club van sinterklaas'. In die film probeert hij vaak zijn geboortestad terug laten komen. "In alle films die we maken zit wel iets van Hoorn. Afgelopen jaar hebben we de intocht gefilmd en daar hebben we een deel van in de film gestopt", aldus Van Wegen.