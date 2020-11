Nachtrust omwonenden Schiphol op het spel door langdurig onderhoud Polderbaan

SCHIPHOL - De Polderbaan van Schiphol gaat vanaf volgend jaar januari drie maanden dicht voor onderhoud. Daarna is de start- en landingsbaan nog eens zes weken beperkt open door werkzaamheden aan de taxibanen. Omwonenden van Amsterdam, Amstelland en de Zaanstreek moeten rekening houden met meer vliegtuiglawaai en een verstoorde nachtrust.

De Polderbaan en Kaagbaan van Schiphol zijn de voorkeursbanen van luchthaven, omdat die in relatief dun bevolkt gebied liggen. De overige vier banen, de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan zijn zogenaamde secundaire banen, met meer omwonenden, maar worden tijdens piekuren al vaker extra ingezet. Soms zelf te veel, maar het overtreden van geluidsregels blijft tot nu toe zonder gevolgen of sancties .

Omdat de vliegtuigen tijdens de werkzaamheden niet bij alle start- en landingsbanen kunnen komen, moeten vooral Amsterdammers en Amstelveners rekening houden met meer vliegverkeer dat op de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan landt. De Buitenveldertbaan zal ook vaker als startbaan worden gebruikt. Vliegtuigen klimmen dan boven Amstelveen richting hun kruishoogte. De Oostbaan is de kortste baan van Schiphol met een naderingsroute recht boven hartje Amsterdam.

Amsterdammers en omwonenden in regio Amstelland zijn na het onderhoud nog niet van de extra overlast af. De Polderbaan en de Zwanenburgbaan zijn dan nog eens zes weken beperkt inzetbaar zijn vanwege werkzaamheden aan de taxibanen en de bouw van een extra vliegtuigviaduct.

Schiphol waarschuwt ook dat de Kaagbaan in noordoostelijke richting gebruikt kan worden, een baanrichting die zelden wordt toegestaan. Vooral boven Amsterdam zullen inwoners het geluid van net opgestegen vliegtuigen voor hun kiezen krijgen.

