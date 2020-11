'Helderse terrasgangers moeten volgend jaar rustig hun drankje kunnen drinken'

'Het is wenselijk om ter plaatse van de terrassen geen of zo min mogelijk motorvoertuigen te laten passeren', zo schrijft het college. "Dit maakt het gebruik van de terrassen aangenamer en is ook veiliger voor klanten en personeel dat de rijbanen moet oversteken."

Een deel van de weg is al afgesloten, het andere deel zou met dit besluit ook gedeeltelijk ontoegankelijk worden. De palen houden het verkeer tussen 1 april en 1 oktober tegen, tussen 11.00 uur en 23.00 uur. 'Automobilisten kunnen nog altijd het parkeerterrein Breewater bereiken en verlaten via de Westgracht, Molenstraat en de straten rond het gebouw 'De Kamerheer'. Het verkeer dat hier tijdens afsluiting nog komt is puur bestemmingsverkeer. Buiten de gesloten tijden is de straat voor alle verkeer gewoon toegankelijk.'

Meer maatregelen

De huidige, defecte, zinkpalen worden vervangen door vaste anti-autopalen. De proef met de alternatieve drempels die er specifiek op zijn gericht om auto's te laten afremmen wordt uitgebreid naar de hele straat. Het college streeft ernaar de herinrichting van de weg voor de zomer van 2021 af te ronden, maar houdt een slag om de arm: 'Dit is echter sterk afhankelijk van eventuele bezwaren die tegen te nemen verkeersbesluiten worden ingediend.'