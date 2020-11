Gemeente Texel koopt om 'strategische redenen' twee percelen agrarische grond op

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. Volgens het college gaat het om een strategische grondaankoop en zijn er geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien.

"Gezien de ligging - grenzend aan het sportpark en als entree van Den Burg - zijn het interessante percelen om als strategisch vastgoed toe te voegen aan het gemeentelijk vastgoed. Buurmans grond komt maar één keer te koop."

Kans

Het college bood via een online-veiling 8,50 euro per vierkante meter voor de grond. Dat is hoger dan op het moment gevraagd en betaald wordt voor vergelijkbare percelen en dat was volgens het college om kans te maken op de grond.

Door de aanschaf hoopt het college in de toekomst ook de regie in eigen hand te hebben als er wel ontwikkelingen op de stukken grond zouden plaatsvinden. De aankoopkosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Meierblis

Raadslid Dries Veltkamp van de PvdA opperde het idee om de aangeschafte grond te gaan gebruiken als nieuwe locatie voor de meierblis van Den Burg. Dat idee werd in de raadzaal meteen omarmd. Wethouder Edo Kooiman beloofde het te onderzoeken.