Verwarde vrouw (27) huist al twee jaar in Texels parkje: "Wetgeving werkt niet mee"

DEN BURG - Weer of geen weer, het parkje aan de Burgwal in het Texelse Den Burg is al zo'n twee jaar de huis- en slaapkamer van de verwarde Rosa*. De 27-jarige vrouw zit altijd op hetzelfde bankje en schreeuwt en scheldt geregeld. Buurtbewoners hebben er last van, maar maken zich ook zorgen om haar lichamelijke en psychische gezondheid en persoonlijke hygiëne. "Hier moet zo veel mogelijk aandacht voor komen."

Eigen foto

Maria Roelofsen, eigenaresse van een museum-galerie en een guesthouse aan de Burgwal, maakt zich zorgen over Rosa. "Moeilijk om aan te zien dat een jonge vrouw zo door het leven moet. We maken ons grote zorgen." Al twee jaar lang ervaart Roelofsen geregeld overlast van Rosa, en maakt zich daarom óók zorgen om haar eigen woongenot. "Ze schreeuwt vaak, soms urenlang. En als ze even ophoudt, denk je dat ze weg is, maar dan komt ze toch terug en begint ze weer te schreeuwen. Vaak ook midden in de nacht, rond 4.30 uur." Ook hoort ze haar geregeld schelden. "Ik weet wat er aan de hand is, maar dat geldt niet voor iedereen die door het park loopt." Meldingen bij GGZ "Ik heb al een paar meldingen bij de gemeente gedaan en de GGZ in Den Helder aan de lijn gehad", vertelt Roelofsen. "Maar we krijgen te horen dat de gemeente niets kan doen, omdat zij niet wil, en ze haar niet kunnen dwingen. Maar hoe langer ze aan haar lot wordt overgelaten, hoe langer het duurt om haar leven weer op te pakken. Dat is superfrustrerend." De politie heeft ze ook wel eens gebeld, maar dat is in twee jaar tijd bij één keer gebleven. "Dan bel je met Alkmaar, maar voordat er dan hier op de melding gereageerd wordt, is ze alweer ergens anders naartoe. En als het 's nachts gebeurt, heb ik geen zin om me er druk over te maken. Maar ik ga in het vervolg wel bellen."

Quote "Ze vertelde dat ze op de lijst stond en op een uitkering wachtte, maar dat is een jaar geleden" Maria roelofsen, buurtbewoonster

Ondanks de overlast die ze van haar ervaart, reageert Rosa 'niet agressief als je haar vriendelijk bejegent', vertelt Roelofsen. "Ik heb een keer aan haar gevraagd of ze geen huis had. Toen vertelde ze me dat ze op de lijst stond en ook op een uitkering wachtte. Maar dat is nu al een jaar geleden." Bij een andere ontmoeting gaf Rosa Roelofsen een pak melk. "Die had ze van iemand gekregen, maar ze wilde 'm zelf niet en wilde ook niet dat het zou bederven." 'Wetgeving werkt niet mee' Net als Roelofsen vindt buurtbewoonster Marga Lakwijk, die recht tegenover het park woont, dat het hoog tijd is voor een oplossing. "Iedereen doet z'n best, maar de wetgeving werkt niet mee", verwijst ze naar het gebrek aan mogelijkheden om iemand gedwongen te laten opnemen.

Quote "Het is het eerste waar je naar kijkt 's ochtends, ze zit er nu ook" Marga lakwijk, buurtbewoonster