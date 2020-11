OM eist werkstraf en voorwaardelijke rijontzegging voor dodelijk ongeval IJmuiden

IJMUIDEN - Het Openbaar Ministerie eist 240 uur werkstraf en een jaar voorwaardelijke rijontzegging tegen een 49-jarige IJmuidenaar. Hij reed in 2017 de 13-jarige Marlena dood op een zebrapad op de Planetenweg in IJmuiden.

Volgens het OM was het op het moment van de aanrijding al donker, maar was het zebrapad dusdanig goed verlicht dat de verdachte het meisje had kunnen zien.

Verklaring

De verdachte verklaart dat hij zich netjes aan de toegestane snelheid hield, een klap hoorde en op de rem ging staan. Hij dacht iets te hebben gezien van rechts, wat zou betekenen dat het meisje achter een bestelbus vandaan was gekomen en niet over het zebrapad liep.

Volgens het OM rijmt dit niet met de sporen die zijn aangetroffen op het wegdek. De officier van justitie stelt dat het meisje van links kwam en dus langere tijd zichtbaar moest zijn geweest voor de bestuurder. Het OM verwijt hem dan ook dat hij niet goed heeft opgelet, terwijl dat wel te verwachten valt van verkeersdeelnemers. Hij zou onoplettend zijn geweest en daardoor als ongewild gevolg een dodelijke aanrijding hebben veroorzaakt.

Overschrijding van redelijke termijn

Het onderzoek naar het ongeval heeft erg lang geduurd. De verkeersongevallendienst heeft het lang in onderzoek gehad. Toen het eenmaal bij het OM terecht kwam, heeft die nog vier keer aanvullend onderzoek laten doen.

Het OM meldt dan ook rekening te hebben gehouden met het feit dat dit ongeluk al drie jaar geleden gebeurd is. Ze zeggen daarom om een voorwaardelijke rijontzegging te hebben gevraagd, in plaats van een onvoorwaardelijke.