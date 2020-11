Politie doet inval bij 'cokewasserij' in Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie is vanmiddag een loods aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp binnengevallen. Bronnen melden aan NH Nieuws dat het om een cokewasserij gaat, maar een woordvoerder van de politie wil nog niets officieel bevestigen.

Volgens de woordvoerder vielen agenten de loods binnen vanwege een lopend onderzoek. Het is niet duidelijk of er iemand bij de loods is aangehouden.

Volgens de politie is de actie bij de loods in de afrondende fase en is er daarom geen hinder voor het verkeer.