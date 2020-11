NOC*NSF wil half december hervatting topcompetities

ARNHEM - Sportkoepel NOC*NSF hoopt dat half december in diverse sporten de topcompetities weer kunnen worden hervat. Daarover volgt binnenkort overleg met topambtenaren van het ministerie van VWS.

Op het profvoetbal na liggen alle competities stil vanwege de coronamaatregelen. NOC*NSF-directeur Gerald Dielessen sprak donderdag de hoop uit dat de verenigingssport snel weer kan worden hervat. "In eerste instantie hopen we dat er snel weer in groepen kan worden gesport, op de eigen vereniging zonder verplaatsingen", aldus Dielessen.