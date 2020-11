Scouting vreest gevolgen messenverbod: 'Kan je net zo goed scouting opheffen'

AMSTERDAM - Het messenverbod voor minderjarigen waar het kabinet aan werkt, heeft ook grote gevolgen voor scoutingverenigingen. De scouts gebruiken de mesjes voor allerlei zaken, iets wat straks misschien wel niet meer mogelijk is. "Als dit zometeen niet meer mag, dan kan je net zo goed de scouting opheffen", vreest Scouting Phoenix in Amsterdam.

Iwan leert bij Scouting Phoenix jonge kinderen hoe ze hun mes moeten gebruiken. "Ik vertel ze bijvoorbeeld dat ze voldoende afstand moeten houden, van je af moet snijden, zoals je op school ook geleerd wordt met je beiteltje. Ook dat het een gereedschapsstuk is en geen wapen, dat het absoluut geen speelgoed is en dat als je 'm niet gebruikt, 'm gewoon weg stopt."

Iwan van Klingeren ziet tal van problemen als er een messenverbod komt. "Want die kinderen gebruiken hun mes ook om hun groenten en hun vlees en hun aardappelen mee klaar te maken op het kookkamp bijvoorbeeld. Als dat ook al niet meer mag, dan zullen we toch bij de Hema eens een magnetronmaaltijdje moeten gaan kopen denk ik."

"We maken er kleine houtjes mee voor een kampvuur, we snijden er touwtjes mee om onze tenten mee vast te zetten"

Voor de scouts is een mes heel belangrijk, zegt Iwan. "We gebruiken het overal voor: we maken er kleine houtjes mee voor een kampvuur, we snijden er touwtjes mee om onze tenten mee vast te zetten. We gebruiken ze eigenlijk de hele dag door."

De scouting zegt in principe achter een messenverbod voor minderjarigen te staan, maar zou graag een uitzondering zien voor scoutingverenigingen. "Er moet wel een uitzondering gemaakt worden, dat het onder begeleiding wel zou kunnen. Zodat je die kinderen verantwoordelijk met een mes kan leren omgaan."

Zaanstad

De NOS meldde gisteren dat het kabinet werkt aan een wet dat de verkoop van messen aan minderjarigen, in winkels en online, verbiedt. Minderjarigen mogen dan ook geen mes of steekwapens meer bij zich dragen.

Eerder werd zo'n verbod al ingevoerd in Zaanstad. Wie daar wordt gepakt met een mes of een ander gevaarlijk voorwerp op zak, krijgt een boete van 2.500 euro.

Uitzondering

Scouting Nederland laat in een reactie weten dat ze de zorgen van Scouting Phoenix delen. Ze willen met de regering in gesprek om tot een uitzonderingspositie te komen. "Daar zijn we nu druk mee bezig", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.