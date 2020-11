Beide verdachten in onderzoek naar vermiste Sumanta Bansi nog steeds vast

Het voorarrest van de 34-jarige man uit Rijswijk - die zondag werd gearresteerd - is verlengd. Hij is nog niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dinsdag werd een tweede verdachte gearresteerd: een 63-jarige man uit Hoorn. Buurtbewoners waren er getuige van hoe de man werd opgepakt door de politie.

De 22-jarige Sumanta Bansi wordt vermist sinds februari 2018 en werd voor het laatst gezien bij het gezin waar ze verbleef in Hoorn. Sumanta was op het moment van haar verdwijning zwanger van haar eerste kind. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig gezocht naar de vrouw; onder andere in het Robbenoordbos. Haar lichaam is nog niet gevonden. De zoektocht lag de afgelopen maanden stil.

Met Google Data zoeken naar lichaam

De politie heeft nu via de Ierse rechter toestemming om Google Data te mogen gebruiken bij de zoektocht naar het lichaam van Sumanta. "We mogen dan informatie van bepaalde accounts opvragen bij Google, waaronder de door Google geregistreerde locatie van telefoons van verdachten. Dat kunnen we goed gebruiken om te kijken of ze op de locatie zijn geweest waar wij vermoeden dat Sumanta kan liggen.

"We hebben natuurlijk veel gezocht met het team, maar we hebben haar lichaam nog steeds niet gevonden en dat is natuurlijk iets waar we op gebrand zijn: vooral voor de familie", vertelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. "Zij zitten nog steeds in onzekerheid en houden nog steeds moed."

Hoop

"Natuurlijk helpen we hen liever niet uit de droom dat Sumanta misschien niet meer terugkomt, maar we willen wel heel graag een stukje afsluiting kunnen geven. Wij gaan er zelf niet van uit dat we Sumanta nog levend terug vinden, maar hebben er alle begrip voor dat haar moeder hoop houdt."

Wanneer de zoektocht naar het lichaam van Sumanta wordt wil de politie nog niet bekendmaken.