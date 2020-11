Hilversumse jongeren wilden feesten in pand, politie weet het te voorkomen

De jongeren wilden feesten in een pand. Dat werd ontdekt door een boa van de gemeente. Er werd daarop contact gezocht met de verhuurder en verschillende huurders van het pand. De politie hing een poster op waarop aangegeven stond dat ze op de hoogte waren van de plannen.

Dat heeft kennelijk effect gehad: op de avond van het feest heeft de politie extra toezicht gehouden, maar werd er geen feestganger of feest gezien. De gemeente laat weten dat er geen boetes zijn uitgedeeld, maar dat de eigenaar van het bewuste pand wel is gewaarschuwd.

De gemeente laat weten samen met de politie bovenop illegale feestjes te zitten. "Het is lastig om erachter te komen, omdat dit soort feestjes wordt georganiseerd binnen besloten social mediagroepen. Maar als er dan signalen binnenkomen, nemen we dit zeer serieus. Ook houden we bepaalde plekken, zoals viaducten, nauwlettend in de gaten", aldus de gemeente.