Amsterdams café verandert tijdelijk in kringloopwinkel

AMSTERDAM - Bij café de Nieuwe Stek in Amsterdam-Oost ben je normaal aan het juiste adres voor een biertje. Maar toen de cafés dicht gingen, moesten eigenaren Peter en Tineke iets anders verzinnen. Omdat ze altijd al speelden met het idee later een kringloopwinkel te beginnen, bouwde ze hun café om. "Ik had niet verwacht dat het zo gezellig zou zijn."

Peter heeft zelfs spullen moeten weigeren. "We kregen ook bedden en koelkasten aangeboden, maar daar hebben we in het café natuurlijk geen ruimte voor. Maar ik vind het hartverwarmend hoeveel de buurt geholpen heeft. De winkel is ook een fijne manier om nog een beetje contact te houden met de vaste klanten. Iedereen hobbelt gezellig langs."

De kringloopwinkel is in coronatijd populairder dan ooit. Tamara Hoovenstat van Kringloop 't Hartje in Amsterdam-Oost merkt het ook. "We krijgen meer en we verkopen meer. Het lijkt elke dag wel een zaterdag. En het wordt met de dag drukker", vertelt ze.

Vooral de spullen om het thuis een beetje gezellig te houden gaan hard. "We verkopen nu vooral veel boeken, dvd's, spellen en vooral veel puzzels. Maar ook veel kaarsjes en gezellige spullen voor in huis."

Gewoon weer een café

Als de cafés weer open mogen, verandert Peter de kringloopwinkel wel gewoon weer terug in zijn vertrouwde café. "Dit is ook heel erg leuk, maar het café is toch echt ons ding."