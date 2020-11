Zaandamse basisschool ontruimd om probleem met cv-installatie

Het probleem lag in de cv-ruimte, waar wat 'rook uit de meterkast' kwam, laat Rien Spies, Lid College van Bestuur van scholenorganisatie Agora weten.

Daarop werd de brandweer gealarmeerd. Die had het probleem snel verholpen. Uit voorzorg was er ook een ambulance opgetrommeld, maar die hoefde niet in actie te komen. Spies: "Er was eigenlijk niks aan de hand, behalve schrik."

Morgen vrij

De kinderen werden tijdens de bluswerkzaamheden opgevangen op de naastgelegen school, Pascal Zuid. De woordvoerder zegt dat het met de kinderen goed gaat. Over de ontruiming vertelt hij: "Personeel en kinderen hebben dat uitstekend gedaan."



Er is na het incident meteen onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat er een kleine smeulpartij was in de schakelkast. Hierdoor was er rook te zien en hing er een vieze geur in de school. De verwarmingsinstallatie is door het smeulen uitgevallen. "Het is te koud in de school om les te geven", zegt Spies. De kinderen zijn daarom morgen vrij. Verder is de school volgens Spies 'gewoon veilig'.