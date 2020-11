AZ-aanvaller Barasi krijgt oproep voor Jong Turkije

ALKMAAR - Jong AZ-aanvaller Yusuf Barasi is opgeroepen voor Jong Turkije. Het is voor het eerst dat het talent een oproep krijgt van dat land.

Een jaar geleden speelde de zeventienjarige Barasi nog verschillende jeugdinterlands namens Nederland. In oktober 2019 speelde de aanvaller drie wedstrijden in Oranje Onder-17. Onlangs maakte Barasi zijn officiële debuut in de hoofdmacht van AZ. Tijdens het Europa League-duel met HNK Rijeka viel hij kort voor tijd in.

Jong Turkije

De beloftenploeg van Turkije speelt op 17 november een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Kosovo in Turkije. Doordat Barasi pas later aansluit bij de selectie mist hij de wedstrijd tegen Jong Oostenrijk van vrijdag 13 november.

NH Sport sprak onlangs met Barasi na zijn debuut voor AZ tegen HNK Rijeka. Zie video hieronder.