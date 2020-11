Extra bomenkap nodig voor uitgekleed plan Alkmaars ziekenhuis

Want hoewel de sloop van het westelijk deel van het ziekenhuis al in volle gang is om ruimte te maken voor de eerste fase van de nieuwbouw, een aannemer is nog niet gevonden. "Dat had te maken met het beschikbare budget", vertelt Jurgen Sernee, bestuurslid van NWZ. "We moesten terug naar de tekentafel om te zorgen dat het wel binnen het budget past."

Parkeergarage

Want met name de ondergrondse parkeergarage was een grote kostenpost. In plaats van drie lagen met plek voor 450 auto's wordt er nu één laag gebouwd voor 200 auto's. Volgens Sernee is dat geen onoverkomelijk probleem. "Er is door de coronacrisis een enorme versnelling in de digitale zorg. De parkeerbehoefte is een stuk minder door beeldbellen en thuiswerken. Ook worden er in de toekomst meer gebouwen gesloopt waardoor er meer parkeerplek op het ziekenhuisterrein komt. "

Eerder maakte NH Nieuws een reportage over de sloopwerkzaamheden bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Tekst gaat door onder de video