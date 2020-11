Haarlemmers brengen muzikaal eerbetoon uit aan zanger Cornelis Vreeswijk

HAARLEM/IJMUIDEN - Het is vandaag 33 jaar geleden dat de IJmuidense zanger en gitarist Cornelis Vreeswijk overleed. Haarlemmers Eric Coolen en Bies van Ede hebben daarom het lied 'Tussen zang en muziek' uitgebracht op Youtube. Een eerbetoon aan de troubadour, die in Zweden meer bekendheid verwierf dan in zijn geboorteland.

Van Cornelis Vreeswijk zijn de singles 'De Nozem en de Non' en'Veronica' misschien wel het meest bekend. In Nederland dan, want in Zweden was en is hij nog steeds een stuk populairder. Schrijver Van Ede en tekenaar Coolen maken onderdeel uit van het muzikale Haarlemse Ampzing Genootschap en hebben samen het eerbetoon geschreven.

Dat uitgerekend Haarlemmers een eerbetoon aan een IJmuidenaar maken, is toch wel opmerkelijk. De rivaliteit tussen de 'muggen' en 'vissenkoppen' bestaat al van oudsher, maar blijkbaar niet op muzikaal gebied. "Welnee joh, mijn beste vrienden komen uit IJmuiden", aldus schrijver Bies van Ede. Hij heeft het eerbetoon aan Vreeswijk ingezongen. "Eric heeft al jaren contact met het Vreeswijk Genootschap en vroeg me een gedicht over hem te schrijven. Daar heeft hij de muziek bij geschreven en vervolgens deze videoclip van gemaakt. Eric slaapt namelijk nooit", vertelt Van Ede.

Eric Coolen is met de liedjes van Vreeswijk opgegroeid. "Mijn vader draaide vaak 'Misschien wordt het morgen beter' en 'Bakker de Baksteen' en zong ze ook mee. Persoonlijk vind ik 'Marjolein' zijn mooiste liedje. Fijne teksten, de prachtige stiltes die vallen, dodelijk mooi."

'Moeilijke man'

"Vreeswijk was een man die niet zo'n goed met z'n gevoel overweg kon en daarom regelmatig naar de fles greep. En dat hielp dan ook weer niet. Een moeilijke man, die zijn hele leven tussen Nederland en Zweden pendelde", aldus van Ede. Vreeswijk verhuisde tijdens zijn tienerjaren naar het noorden van Europa. "In Zweden is hij zo'n beetje een halve heilige, maar in Nederland was hij minder populair. Het is speculeren, maar misschien komt dat omdat wij hier toen al Jaap Fischer en Boudewijn de Groot hadden." Coolen sluit zich daar bij aan. "En vergis je niet hoe groot hij is in Zweden. Parken en festivals zijn naar hem vernoemd."

Van Ede denkt ook dat de Vreeswijk's versie van 'Photographs and Memories' van Jim Croce hem geen windeieren heeft gelegd in Nederland. "Vreeswijk noemde het 'Foto's en een souvenir', dan weet je het al wel. Dat was me toch beroerd." Andere liedjes kan hij zeker wel waarderen, 'Veronica' bijvoorbeeld. "Een mooi, melancholisch liedje met een simpele melodie."

In Zweden uitbrengen

Coolen hoopt dat 'Tussen Zang en Muziek' in het Zweeds zal worden vertaald en het ook daar zal worden uitgebracht. "En dan gezongen door de zoon van Cornelis Vreeswijk, dat zou prachtig zijn."

Video: 'Veronica', van Cornelis Vreeswijk. De zanger/gitarist overleed op 12 november 1987 in Stockholm op 50-jarige leeftijd