Maandag gaat de zaag in de bomen aan de Hoornse Westerdijk

Het kappen van de Canadese populieren neemt twee dagen in beslag. De bomen worden gekapt, omdat deze volgens de gemeente Hoorn niet meer veilig zijn. Vallende takken hebben in het verleden auto's en huizen beschadigd. Voor de dertien bomen die worden gekapt worden er twintig teruggeplaatst in het voorjaar van 2021.

In de eerste instantie zouden dat achttien bomen van verschillende grootte zijn, maar na inspraak van bewoners en een burgerinitiatief is er een aangepast bomenplan gemaakt. Aan de wens van de insprekers om ter hoogte van verzorgingshuis Westerhaven voor voldoende schaduw te zorgen is in dit plan gehoor gegeven.