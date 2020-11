"Dudeck, zoek de bak!": schapendoes zet de strijd voort tegen zwerfafval in Timorpark

DEN HELDER - Blikjes, plastic flessen; de Helderse schapedoes Dudeck zoekt ze op en brengt ze weg naar de afvalbak. Het is het nieuwe kunstje van de hond van Edith de Jong en het is een kleine bijdrage aan de toename van zwerfafval in het park. "Misschien moet ik hem bij de gemeente aangeven als onbezoldigd ambtenaar. Krijgt ie misschien ook een oranje hesje."

Je kunt hem bijna niet missen in het Timorpark in Den Helder: schapendoes Dudeck. Als een wilde is hij altijd op zoek naar blikjes en sinds kort brengt hij ze ook naar de afvalbak. Zijn baasje Edith de Jong wist niet wat ze zag. "Hij had een keer zo'n vies blikje in zijn bek. Die wilde hij niet loslaten. Toen heb ik het afgepakt, een brokje gegeven en het blikje in de bak gedaan. Sindsdien brengt hij alle blikjes naar de bak als ik zeg: Dudeck, zoek de bak!"

"Ik dacht: ja hoor," vertelt Ilse Kootkar, een vriendin van Edith. "Het is een gek beest gewoon. Ik loop al een tijdje met Dudeck sinds Edith aan haar heup is geopereerd. Vorige week zei Edith dat hij een nieuw kunstje kan dus ik roep: Zoek de bak, en daar ging hij. Ik heb het toen meteen op Facebook gezet en er zijn zoveel leuke reacties."

Geen blikjes? Dan flesjes!

Edith: "We snapten er eerst helemaal niets van. Het is een schapenhoeder en hij vindt het gewoon hartstikke leuk om hard te werken. Hij werkt zich dood om blikjes te zoeken. Iedere wandeling wel vier of vijf blikjes. En als er geen blikjes zijn, dan pakt hij de plastic flesjes."

Het is natuurlijk de beloning die het hem doet, maar toch, zegt Ilse: "Het is een ideale hond. Hij is hartstikke lief en hij ruimt op. Wat wil je nou nog meer? Jammer dat het moet, want mensen moeten eigenlijk zelf hun klerezooi opruimen. Zolang ze dat niet doen, hebben we Dudeck."

Statiegeld

Daar zegt Ilse zowat. Het aantal blikjes in de natuur is het afgelopen half jaar trouwens fors opgelopen, zeggen ook milieuorganisaties als Natuur en Milieu. Ze willen dat het kabinet deze regeerperiode nog komt met statiegeld op blikjes. Tot die tijd helpt in ieder geval Dudeck een handje...eeh bekje mee. "Dudeck, zoek de bak! Goed zo..."