Gratis parkeren bij IJsbaan de Westfries wordt nu definitief

Uit het onderzoek komt dat de parkeerdruk op het terrein van de ijsbaan en in de omliggende wijken relatief laag is gebleven. De gemeente wilde weten of bezoekers van het vrijetijdspark de Blauwe Berg, dat naast de ijsbaan ligt en waar je een dagtarief betaalt, ook gebruik zouden maken van het gratis parkeren. Maar dit is niet het geval, ook niet wanneer de ijsbaan open is.