Bondscoach De Boer: "Kritiek op Veltman is onterecht"

Veltman begon tegen Spanje in de basis en zag zijn directe tegenstander Sergio Canales in de negentiende minuut de 0-1 maken. Na afloop van de wedstrijd verdedigde bondscoach Frank de Boer het optreden van zijn centrale verdediger. "Ik vind de kritiek op Veltman onterecht. Misschien was dit niet zijn beste wedstrijd, maar Joël weet altijd een zeer redelijk niveau te halen", aldus De Boer. "Bovendien viel hij tegen Italië ook heel verdienstelijk in. Ik weet wat ik aan hem heb en hij heeft bewezen dat hij een volwaardig speler is van het Nederlands elftal."