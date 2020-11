Inzamelingsacties voor omgekomen Larense kapper Moshin leveren al 30.000 euro op

LAREN - Het nieuws dat de Larense kapper Moshin om het leven is gekomen door een koolmonoxidevergiftiging hakt er bij zowel vrienden en familie als onbekenden keihard in. Om de familie van Moshin een hart onder de riem te steken en financieel te ondersteunen, lopen er twee inzamelingsacties. Die hebben samen binnen een dag al ruim 30.000 euro opgeleverd.

Naast de taal, hielp hij Moshin ook af en toe met zijn geldzaken. "Hij had financieel niet makkelijk. Zijn ouders wonen in Irak en zijn vader is ziek. Hij vroeg weleens of ik hem kon helpen met geld, als z'n vader in het ziekenhuis was opgenomen bijvoorbeeld."

"Ik ken Moshin al vijf jaar. Toen hij naar Nederland kwam heb ik hem geholpen met het leren van de taal. Hij was erg ijverig. Ik heb hem een beetje opgevoed. Het voelde alsof hij mijn kind was", vertelt Mohammed.

Omdat Moshin de kostwinnaar was in het gezin met drie kinderen, wil Mohammed iets terugdoen en is een inzamelingsactie begonnen. De teller staat inmiddels op 5300 euro. "Dat is echt fantastisch. Als kapper zie je veel mensen en wij praten allemaal veel met elkaar. Ik heb het dus aan iedereen vertelt. Je raakt bij mensen dan toch een snaar", verklaart hij het hoge bedrag. "Het gaat nu echt hard. Echt mooi. We hopen zo veel mogelijk financiële zorgen voor de familie weg te nemen", vult hij aan.

Mohammed heeft inmiddels contact gehad met de weduwe van Moshin. "Zij is vooral nog aan het rouwen en krijgt nog niet helemaal mee wat er gebeurd. Maar ze is er ongetwijfeld erg blij mee. Ik ben blij dat ik wat terug kan doen."

Nog een actie

Naast de inzamelingsactie van Mohammed, is ook klant Eli Mouissie een inzameling begonnen. "Er zijn veel mensen die de familie een warm hart toedragen en hen graag willen helpen", schrijft hij bij de actie.

"Langs deze weg willen we daar gehoor aan geven en geld inzamelen voor zijn vrouw en kinderen, zodat zij zonder financiële zorgen kunnen rouwen om hun geliefde. Het zou fantastisch zijn als we een mooi bedrag op kunnen halen dat ook nog bijdraagt aan de opleiding van zijn kinderen in de toekomst."

De teller van deze inzamelingsactie staat inmiddels op 24.000 euro opgehaald.