De Peiling: Vier jij Sinterklaas dit jaar?

De coronacrisis drukt zijn stempel op de feestdagen. Veel mensen vieren dit jaar geen pakjesavond, blijkt uit onderzoek van de website lootjestrekken.nl. Op de plannen voor kerst heeft corona minder invloed, want dat is nog ver weg. Vier jij Sinterklaas dit jaar?

Onderzoek

Iets meer dan een derde van Nederlandse huishoudens viert dit jaar Sinterklaas, zo blijkt uit onderzoek van lootjestrekken.nl. Fors minder dan vorig jaar, toen de helft van de huishoudens aan pakjesavond deed.

In kleinere kring

Corona wordt als voornaamste reden genoemd om de goedheiligman stilletjes voorbij te laten rijden. Ruim 70 procent van de ondervraagden zegt dat ze dit jaar minder familieleden zullen bezoeken vanwege de coronacrisis.

SinterZoom

Er zijn ook mensen die plannen maken om op een alternatieve manier Sinterklaas te vieren. Bijvoorbeeld door cadeautjes op te sturen en elkaar op pakjesavond online te treffen via Zoom of Teams en voor de webcam hun cadeau uit te pakken.

Vrijwillige quarantaine

In Duitsland doen twee Nobelprijswinnaars een suggestie waarmee we de feestdagen toch met een grote groep vrienden en familieleden kunnen vieren: een vrijwillige quarantaine in de weken voor de feestdagen. Het is dan wel belangrijk dat iedereen waarmee je coronaproof wilt afspreken dit ook doet.

Wat doe jij?

Vier jij Sinterklaas? Pakjesavond voor de webcam of preventief in quarantaine; is dat een optie of sla je dan liever een jaartje over? En heb je al nagedacht over de kerstdagen?