'Onzekerheid is reden waarom jongeren messen dragen'

Het kabinet wil een verbod op messenverkoop voor minderjarigen in winkels en ook online. 70 procent van de burgemeesters vragen al om een dergelijk.

Idrissi vindt dat goed omdat veel mensen hierdoor wakker geschud worden over hoe belangrijk dit onderwerp is. "Het gaat vaak om een mes, een schroevendraaier of andere kleine scherpe wapens die jongeren makkelijk in hun tas of in hun kluisje kunnen doen",vertelt Idrissi bij De Ontbijttafel op NH Radio.

Zelfvertrouwen

HIj denkt te weten waar het gedrag van deze jongeren vandaan komt. Volgens hem voelen veel jongeren zich onzeker en weten ze niet hoe ze verbaal iets moeten oplossen. Het meenemen van een wapen geeft dan een veilig gevoel. "De gedachte van jongeren die een wapen bij zich hebben is vaak: je weet nooit of je wordt aangevallen", aldus Idrissi.

Daarnaast moeten ouders het gesprek met hun kind aangaan: "Geen enkele ouder verwacht dat hun kind met een steekwapen naar school gaat, pas achteraf schrikken ze zich rot. De oplossing is om er thuis over te praten en de gevaren te benoemen, de risico's benoemen en uitleggen wat er aan de orde is. Hier voorkom je al heel veel mee."